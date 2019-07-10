Первым заместителем прокурора Воронежской области назначен Юрий Немкин

Заместителя прокурора Воронежского области Юрия Немкина повысили до первого заместителя, соответствующий приказ генеральный прокурор РФ Юрий Чайка подписал 10 июля, сообщили “Ъ-Черноземье” в ведомстве. Напомним, в январе должность первого заместителя облпрокурора покинул Василий Хромых, вышедший на пенсию. Юрий Немкин родился в 1974 году в Калачеевском районе Воронежской области. В 1997-м окончил Уральскую государственную юридическую академию в Екатеринбурге. В том же году вернулся в Воронеж и устроился в прокуратуру. Начинал помощником прокурора Коминтерновского района Воронежа, после работал в следственном отделе региональной прокуратуры, курировал надзор в сфере оборота наркотиков и оперативно-розыскной деятельности. В 2010–2012 годах возглавлял прокуратуру Советского района Воронежа, с 2012-го по 2017-й был прокурором Воронежа. В июне 2017 года назначен заместителем прокурора Воронежской области.

О том, кем для надзорного ведомства был Василий Хромых, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежская прокуратура меняет "громоотвод"».

Александр Прытков, Андрей Цветков