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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Первым заместителем прокурора Воронежской области назначен Юрий Немкин

Заместителя прокурора Воронежского области Юрия Немкина повысили до первого заместителя, соответствующий приказ генеральный прокурор РФ Юрий Чайка подписал 10 июля, сообщили “Ъ-Черноземье” в ведомстве. Напомним, в январе должность первого заместителя облпрокурора покинул Василий Хромых, вышедший на пенсию. Юрий Немкин родился в 1974 году в Калачеевском районе Воронежской области. В 1997-м окончил Уральскую государственную юридическую академию в Екатеринбурге. В том же году вернулся в Воронеж и устроился в прокуратуру. Начинал помощником прокурора Коминтерновского района Воронежа, после работал в следственном отделе региональной прокуратуры, курировал надзор в сфере оборота наркотиков и оперативно-розыскной деятельности. В 2010–2012 годах возглавлял прокуратуру Советского района Воронежа, с 2012-го по 2017-й был прокурором Воронежа. В июне 2017 года назначен заместителем прокурора Воронежской области.

О том, кем для надзорного ведомства был Василий Хромых, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежская прокуратура меняет "громоотвод"».

Александр Прытков, Андрей Цветков


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