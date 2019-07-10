Минпросвещения проверит иностранные агентства по усыновлению

Замглавы Минпросвещения России Татьяна Синюгина утвердила план проверок зарубежных организаций, занимающихся усыновлением российских детей-сирот. По плану министерство до конца года должно проверить 18 таких агентств, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ.

В частности, проверки пройдут в девяти итальянских агентствах, пяти испанских, двух французских и по одному агентству из Израиля и Германии. Проверочные мероприятия продлятся с июля до декабря 2019 года.

Напомним, с декабря 2012 года с России действует так называемый «закон Димы Яковлева», который запрещает усыновление российских детей гражданами США. По данным Минпросвещения, за последние семь лет число усыновленных иностранцами сирот из РФ сократилось в девять раз.

Подробности — в публикации “Ъ” «Дети в детские дома не с Луны падают».