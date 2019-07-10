Маршруты петербургского наземного транспорта увяжут с новыми станциями метро

Схема движения наземного транспорта будет изменена с учетом ввода новых станций метро на территории Фрунзенского района. Об этом заявил врио губернатора города Александр Беглов.

По его словам, транспорт должен работать с учетом новых станций метро.

Как ранее сообщал “Ъ-СПб”, пробный поезд на Фрунзенском радиусе (станции «Южная», «Дунайская» и «Шушары») будет запущен 19 июля. При этом гендиректор ОАО «Метрострой» Николай Александров подтвердил, что новый участок линии будет готов к 1 сентября.