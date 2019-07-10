Территорию при администрации Ростова отремонтируют за 9,2 млн рублей

Городское хозяйственное управление Ростова ищет подрядчика для капитального ремонта территории, прилегающей ко входу в здание администрации и городской думы на Большой Садовой. Эта информация размещена на портале госзакупок. Максимальная цена контракта — 9,2 млн рублей. Исполнителя выберут 18 июля. Завершить работу ему предстоит за 120 дней с момента подписания контракта.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, на ремонт санузлов в администрации Ростова планируют потратить 9,5 млн руб. Помимо ремонтных работ самих санузлов, подрядчик также должен будет разобрать кирпичную кладку, установить новые подвесные потолки, разобрать облицовки стен из керамических глазурованных плиток.

Дарья Голякова