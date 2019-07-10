Территорию при администрации Ростова отремонтируют за 9,2 млн рублей

10 июля, среда
Городское хозяйственное управление Ростова ищет подрядчика для капитального ремонта территории, прилегающей ко входу в здание администрации и городской думы на Большой Садовой. Эта информация размещена на портале госзакупок. Максимальная цена контракта — 9,2 млн рублей. Исполнителя выберут 18 июля. Завершить работу ему предстоит за 120 дней с момента подписания контракта.
Как ранее писал „Ъ-Юг“, на ремонт санузлов в администрации Ростова планируют потратить 9,5 млн руб. Помимо ремонтных работ самих санузлов, подрядчик также должен будет разобрать кирпичную кладку, установить новые подвесные потолки, разобрать облицовки стен из керамических глазурованных плиток.