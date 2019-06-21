Ремонт туалетов ростовской мэрии обойдется в 9,5 млн рублей

На ремонт санузлов в администрации Ростова потратят 9,5 млн руб, следует из информации на портале госзакупок.

Аукцион по поиску подрядчиков для выполнения ремонтных работ объявило муниципальное казенное учреждение "Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону".

Помимо ремонтных работ самих санузлов, подрядчик также должен будет разобрать кирпичную кладку, установить новые подвесные потолки, разобрать облицовки стен из керамических глазурованных плиток.

Ремонтные работы подрядчик должен выполнить в течение 120 дней с момента подписания договора.

Юлия Заикина