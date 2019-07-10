Гульсина Минниханова вошла в рейтинг Forbes богатейших супругов госслужащих

Жена президента Татарстана Гульсина Минниханова и муж депутата Госсовета, председателя правления Татсоцбанка Анастасии Колесовой Николай Ураев вошли в рейтинг Forbes 20 богатейших супругов госслужащих и депутатов России.

Николай Ураев попал на 15-е место списка с доходом 171,3 млн руб. в 2018 году, доходы семьи — 593,7 млн руб. Господин Ураев в качестве депутата от «Единой России» с сентября 2015 является членом Казгордумы, а с 2018 года также гендиректором АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» с выручкой 2,6 млрд руб. в 2017 году. До 2018 года он руководил заводом «Элекон», бенефициаром которого является его тесть Николай Колесов, гендиректор АО «Радиоэлектронные технологии».

Гульсина Минниханова стала 16-й в рейтинге. Она заработала почти всю сумму семейных доходов (163,5 млн руб.) в 2018 году — 154,9 млн руб. Госпоже Миннихановой принадлежит салон красоты, спа и другие заведения под брендом Luciano. Напомним, в 2016 году супруга президента республики получила 2,2 млрд руб. от продажи 49% ООО «Лучано» кипрскому офшору, благодаря этому два года назад господин Минниханов считался одним из самых богатых чиновников России.

Подробнее о представителях Татарстана, вошедших в сотню самых богатых госслужащих России, читайте в материале «У власти посчитали деньги».

“Ъ-Казань”