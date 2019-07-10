У власти посчитали деньги

В рейтинг Forbes самых богатых чиновников и депутатов по итогам декларационной кампании вошли сразу пять представителей Татарстана. Наиболее состоятельным депутатом республики стала член фракции «Единой России» в Госсовете Анастасия Колесова, чья семья в прошлом году заработала более 0,5 млрд руб. В числе самых богатых чиновников страны — президент Татарстана Рустам Минниханов. Благодаря бизнес-успехам супруги благосостояние семьи первого лица региона превысило 163 млн руб.



Российский Forbes вчера опубликовал рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов страны, изучив декларации более 400 ведомств и структур органов власти за 2018 год. В качестве ранжирующего показателя был выбран семейный доход чиновника либо депутата. То есть учитывался доход представителя власти, его супруги (или супруга), а также несовершеннолетних детей. В число объектов недвижимости были включены земельные участки, жилые и дачные дома, квартиры и другие активы.

В топ-100 самых состоятельных чиновников авторы исследования включили президента Татарстана Рустама Минниханова. Он занял 92-ю строчку рейтинга с годовым семейным доходом 163,46 млн руб. У него и его жены Гульсины Миннихановой в собственности девять объектов недвижимости. В их числе три земельных участка общей площадью 2,55 тыс. кв. м., жилой дом (263,2 кв. м), гостевой дом (110,7 кв. м), а также две квартиры (174,6 кв. м и 222,2 кв. м), одна из которых расположена в ОАЭ. Также в числе имущества упоминаются парковочные места. Личного транспорта ни у кого из супругов нет.

Благосостояние семьи первого лица Татарстана главным образом обеспечивает супруга президента. Сам господин Минниханов, согласно информации на его сайте, заработал в 2018 году лишь 8,55 млн руб. Еще 154,91 млн руб. получила Гульсина Минниханова, которая занимается бизнесом. Forbes указывает, что среди ее активов спа-комплекс и отель Luciano в Казани, что позволяет ей зарабатывать в 18 раз больше супруга.

При этом два года назад благодаря успешной бизнес-деятельности супруги Рустам Минниханов считался чуть ли не самым богатым чиновником страны. Тогда в рейтинге Forbes он получил третью позицию с доходом семьи 2,36 млрд руб. Пресс-служба президента поясняла, что Гульсина Минниханова получила 2,2 млрд руб. от продажи в апреле 2016 года 49% ООО «Лучано». Долю в компании выкупил кипрский офшор. Сам президент тогда задекларировал 7,51 млн руб.

Самым богатым представителем Татарстана в рейтинге Forbes на этот раз стала депутат Госсовета республики от «Единой России» Анастасия Колесова, дочь экс-губернатора Амурской области, а ныне гендиректора подконтрольного «Ростеху» концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) Николая Колесова. Вместе со своим супругом депутатом думы Казани Николаем Ураевым она заработала по итогам 2018 года 593,66 млн руб. Из них личный доход госпожи Колесовой составил 422,35 млн руб. У семьи 73 объекта недвижимости, в том числе пять земельных участков, восемь квартир, три жилых дома, гараж, 26 машиномест. Напомним, в Госсовете госпожа Колесова является членом комитета по бюджету, налогам и финансам. По основному месту работы она председатель правления Татсоцбанка, который контролирует ее семья. Николай Ураев ранее был директором завода «Элекон». Ныне возглавляет АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» (выручка в 2017-м — 2,6 млрд рублей) — одну из «дочек» КРЭТ.

Другой депутат Госсовета и владелец крупнейшего регионального автодилера «Транстехсервис» Вячеслав Зубарев занял в рейтинге Forbes 37-ю строчку с доходом 435,74 млн руб. У его семьи пять объектов недвижимости: три квартиры (самая большая — площадью 387,4 кв. м), земельный участок (9,7 тыс. кв. м), одно стояночное место.

Вероятнее всего, господин Зубарев и Анастасия Колесова в последний раз фигурируют в рейтинге Forbes как представители власти. Оба депутата отказались избираться в новый состав Госсовета Татарстана. «Уходить надо раньше, чем тебя об этом попросит народ»,— пояснял “Ъ” сам господин Зубарев. В то же время эксперты указывали, что единороссы решили «не ассоциировать себя с мультимиллионерами», поэтому в новый состав Госсовета не пошли многие «мультимиллионеры». В их числе оказался глава ПСО «Казань» Равиль Зиганшин, который также фигурировал в прошлых рейтингах самых богатых депутатов страны.

На 95-й и 96-й строчке исследования оказались представители Татарстана в Госдуме (оба от «Единой России») — зампред комитета по экономической политике Альфия Когогина и заместитель главы комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин. Их семейные доходы в прошлом году составили 159,27 млн руб. и 159,09 млн руб., соответственно. При этом в семье госпожи Когогиной большую часть денег заработал ее супруг гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин. Сама она получила лишь 11,47 млн руб. Совместно с мужем она владеет 15 объектами недвижимости, в том числе несколькими земельными участками, квартирами и контрольно-пропускными пунктами. Господин Хайруллин, напомним, совладелец крупнейших холдингов в республике — «Эдельвейс групп» и «Красный восток агро». У его семьи лишь четыре объекта недвижимости (жилой дом и три квартиры).

Добавим, что лидерами рейтинга также стали представители регионов. Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, основатель группы компаний «Владимирский стандарт» задекларировал почти 10 млрд руб. Вторую строчку занял совладелец компании «Южуралзолото» и депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков с доходом 4,46 млрд руб. На третьем месте — депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, владелец кондитерской фабрики «Славянка» с доходом 2,84 млрд руб.

Кирилл Антонов