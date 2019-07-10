«РИА Новости»: первый замдиректора Росгвардии Меликов может стать сенатором

Первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов может получить пост сенатора от исполнительной власти одного из регионов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на два источника. Один из них отметил, что это может произойти уже в августе—сентябре. О скором уходе господина Меликова из Росгвардии ранее сообщал “Ъ”.

«Сейчас рассматривается возможность того, что Меликов придет сенатором от одного из губернаторов»,— сказал источник.

Ранее “Ъ” стало известно, что господин Меликов подал рапорт об увольнении. Отмечалось, что это могло произойти после того, как глава Росгвардии Виктор Золотов подписал приказы, перераспределяющие обязанности своих заместителей. У Сергея Меликова были самые широкие полномочия по сравнению с остальными замами.

Кроме генерал-полковника рапорт, по информации “Ъ”, подал еще один заместитель Виктора Золотова — генерал-лейтенант Сергей Милейко, который занимался тыловыми вопросами в качестве заместителя директора. По версии источника “Ъ”, предполагаемый уход генералов Меликова и Милейко связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии.

Подробнее об отставках — в материале “Ъ” «Росгвардия умерила тыл».