Красноярская полиция выявила более десяти преступлений после Универсиады

Полиция возбудила несколько уголовных дел после проверки расходования бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение Универсиады-2019 в Красноярске.

«Задокументировано более десяти таких преступлений, ущерб от которых превысил 45 млн руб. Все они связаны с благоустройством городских объектов и созданием инфраструктуры Универсиады, а также мошенничеством с земельными участками под строительство дорог»,— сообщил начальник главка МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий на пресс-конференции об итогах работы ведомства в первом полугодии 2019 года.

По словам господина Речицкого, полиция также организовала два десятка проверок эффективности расходования бюджетных средств. Предполагаемый ущерб может составлять не менее 350 млн руб. От конкретики в именах и названиях компаний генерал воздержался.

1 марта 2019 года, за день до открытия красноярской Универсиады, глава МВД России Владимир Колокольцев заявил об уголовных делах, возбужденных по фактам хищений бюджетных средств, выделенных на проведение игр. Ведомство организовало мониторинг деятельности аукционных комиссий для защиты бюджетных ассигнований, выделяемых на важные инфраструктурные проекты и федеральные целевые программы. Уже после завершения Универсиады замруководителя регионального УФАС Олег Харченко заявил, что в ходе подготовки и проведения соревнований около трети закупок были проведены с нарушениями законодательства.

Зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта. Общие расходы на подготовку к проведению игр превышают 80 млрд руб. из всех источников. На Универсиаде было разыграно 76 комплектов наград. Участниками игр стали более 1,7 тыс. спортсменов.

Подробнее о подготовке к Универсиаде — в материале “Ъ-Сибирь” «Спортивное наследство»

Илья Николаев