РБК: Huawei ведет переговоры с российскими компаниями о покупке их технологий

Китайская компания Huawei начала переговоры с российскими компаниями о сотрудничестве и покупке бизнеса, сообщил РБК со ссылкой на источники на рынке. Среди потенциальных партнеров Huawei — разработчик процессоров «Эльбрус», создатель операционных систем «Альт» и разработчик программ и оборудования в сфере информационной безопасности и для контроля за сетями связи.

«Эльбрусу» Huawei предложил создать совместное предприятие, поскольку компания интересуются использованием процессора в своем оборудовании. РБК отметил, что переговоры еще на ранней стадии. Компания «Норси-Транс», производящая системы и оборудование для информбезопасности, тоже получала деловое предложение. Отмечается, что компания с 2018 году занимается производством серверов на базе процессоров «Эльбрус» под брендом «Яхонт».

«Приезжала целая делегация Huawei из Гонконга, предлагали $100 млн за "Норси-Транс" полностью. На мой взгляд, они просто хотят, чтобы мы не делали русские серверы, а использовали серверы Huawei. Нам это неинтересно»,— сказал владелец «Норси-Транс» Сергей Овчинников.

Huawei также ведет переговоры с «Базальт СПО». Один из источников отметил, что Huawei хочет лицензировать ОС «Альт» на своих серверах. «Переговоры (с "Базальт СПО".— “Ъ”) идут пару месяцев, и, насколько я знаю, и та и другая сторона сильно заинтересованы в сотрудничестве»,— добавил источник. Гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов сообщил об интересе компании в сотрудничестве с крупными международными корпорациями, но не уточнил детали.

В мае США запретили американским компаниям работать с Huawei, и, хотя впоследствии запрет был отложен на 90 дней, ситуация для китайской компании остается сложной, поскольку большинство смартфонов Huawei работало на операционной системе Android, принадлежащей Google.

О том, сколько компания теряет из-за санкций со стороны Вашингтона, читайте в публикации “Ъ FM”.