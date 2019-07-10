Татарстан вошел в топ-5 регионов России по росту цен жилья в новостройках

В Татарстане средняя цена квадратного метра в новостройках за год увеличилась на 18,1% и в июне 2019 года достигла 56,5 тыс. руб. В июне прошлого года средняя стоимость составляла 47,8 тыс. руб., такие данные приводит сервис объявлений «Авито Недвижимость». Республика стала четвертым регионом по темпам роста средней цены среди 37 рассматриваемых субъектов России.

В целом по стране квадратный метр подорожал на 11%, до 70,3 тыс. руб. Лидерами роста стали Амурская область (на 31,7%, до 65,1 тыс. руб.), Кемеровская область

(на 22,9%, до 40 тыс. руб.) и Камчатский край (на 18,6% до 86,1 тыс. руб.). Цена за год снизилась лишь в четырех регионах: в Ярославской области (на 0,16%, до

44,4 тыс. руб.), республиках Ингушетия (на 4%, до 29,4 тыс. руб.) и Коми (на 6,6%, до

52,5 тыс. руб.), а также — в Новгородской области (на 8,9%, до 44 тыс. руб.).

По доступности квадратного метра в новостройках Татарстан стал 29-м среди 37

рассматриваемых регионов. Самые дорогие новостройки из всех регионов России продаются в Крыму (88,1 тыс. руб. за квадратный метр), далее следуют Камчатский край (86,1 тыс. руб.) и Московская область (82 тыс. руб.).

«Стоимость квадратного метра в новостройках росла на протяжении последних двух

лет на ожиданиях вступления в силу новых правил работы рынка. Теперь, когда

изменения произошли, рост на какое-то время может замедлиться: покупатели

станут более осторожными, им потребуется время, чтобы удостовериться в

стабильности застройщиков»,— отмечает руководитель направления новостроек сервиса Дмитрий Алексеев.

Стоимость жилья в Москве и Санкт-Петербурге в рейтинг не включена.

Как писал “Ъ-Казань”, Татарстан также лидирует по росту цен на «вторичку». В республике за год средняя цена квадратного метра вторичной недвижимости увеличилась на 13,9%, до 46,8 тыс. руб.

“Ъ-Казань”