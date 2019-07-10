В Москве возбуждено дело о хищении при ликвидации течи в перегоне метро

Возбуждено уголовное дело о хищении средств, направленных на устранении течи в одном из перегонов московского метро, говорится в сообщении столичного управления Следственного комитета России (СКР). Ущерб ГУП «Московский метрополитен», по данным ведомства, причинен «в особо крупном размере» (более 1 млн руб., точная сумма не называется).

«По данным следствия, в период 2013–2014 годов неустановленные лица из числа сотрудников АО "Триада-Холдинг", похитили денежные средства, выделенные для производства работ по ликвидации течи в одном из перегонов»,— говорится в сообщении. Следователи проводят проверку действий сотрудников ГУПа, «допустивших халатность». Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 293 УК РФ (халатность).

В мае СКР обратился в суд за заочным арестом основателя автогруппы «Гема» Александра Геллера, обвиняемого в хищении 850 млн руб. у ГУП «Московский метрополитен». Предприниматель давно находится в международном розыске, а для включения его в базу Интерпола потребовалась судебная санкция.

Подробнее — в материале “Ъ” «Основателя "Гемы" хотят арестовать заочно».