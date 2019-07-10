ЦИК Татарстана зарегистрировал список кандидатов «Единой России» на выборы в Госсовет

Члены ЦИК Татарстана зарегистрировали список кандидатов «Единой России» для участия в выборах в Госсовет республики. Решение было принято сегодня на заседании избиркома. Документы о выдвижении единороссов были направлены в МВД, налоговую, кадастровую палату и другие проверяющие органы. Секретарь ЦИКа Надежда Борисова сообщила, что документы партии соответствуют избирательному законодательству.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 будут избираться по партийным спискам, столько же — в одномандатных округах. Проходной барьер для партсписков составляет 5%.

Для участия в выборах в Госсовет списки кандидатов по единому республиканскому округу выдвинули сразу 11 партий. «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» освобождены от сбора подписей в свою поддержку. Другим партиям для регистрации кандидатов необходимо представить в ЦИК более 15 тыс. подписей.

Как сообщал “Ъ-Казань”, в партсписке «Единой России» 55 человек. Его возглавил действующий спикер регионального парламента Фарид Мухаметшин. На втором месте оказался руководитель гоночной команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин. Третье место заняла директор сети детских центров «Бала-сити» Альбина Насырова.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”