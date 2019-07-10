Постпред Ирана при ООН заявил о негативном влиянии санкций на борьбу с терроризмом

Санкции против Тегерана ослабляют его усилия по борьбе с терроризмом и организованной преступностью, считает постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи. По его словам, Иран сам страдает от действий как террористов, так и транснациональной преступности. При этом иранские власти пытаются бороться с обеими угрозами, отметил дипломат.

«Странам, налагающим такие незаконные санкции, следует напомнить, что их санкционная политика серьезно ослабляет эффективность (Ирана) в борьбе с наркотрафиком»,— сказал постпред на заседании Совета безопасности ООН, посвященном связи международного терроризма и оргпреступности (цитата по «РИА Новости»).

В 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали СВПД. Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг. В мае 2018-го США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана первый пакет санкций. За ним последовало еще несколько санкционных ограничений. В ответ на это в мае 2019-го Тегеран объявил о сокращении своих обязательств по СВПД.

Об обострении отношений США и Ирана читайте в публикации “Ъ” «Разговор на языке ульти-атомов».