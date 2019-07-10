The Hill: Белый дом пригрозил наложить вето на американский военный бюджет

Белый дом США недоволен намерениями Конгресса урезать оборонный бюджет страны на 2020 год с $750 млрд до $733 млрд. Администрация президента США пригрозила, что наложит на проект бюджета вето, сообщает американское издание The Hill.

Как заявили в Белом доме, если проект бюджета «в таком виде предоставят на подпись президенту Дональду Трампу, то его советники будут рекомендовать наложить вето». Администрация президента, в частности, недовольна положениями проекта, накладывающими запрет на финансирование подготовки «мер реагирования» на возможные последствия после выхода США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также из Договора по открытому небу.

«Хотя администрация ценит инвестиции Комитета по вооруженным силам Палаты представителей в основные проекты нацбезопасности и его поддержку мужчин и женщин в вооруженных силах и их семей, проект бюджета включает ряд положений, вызывающих обеспокоенность»,— говорится в заявлении Белого дома.

The Hill уточняет, что против проекта также выступают представители Демократической партии. По их мнению, даже сумма $733 млрд является чрезмерной.

Напомним, в конце июня проект военного бюджета на $750 млрд был одобрен Сенатом США. Согласно этому проекту, базовый бюджет Пентагона составит $642,5 млрд. $23,3 млрд выделяется для программ нацбезопасности Министерства энергетики, еще $75,9 млрд — в зарубежный фонд чрезвычайных ситуаций.

Подробности — в материале “Ъ” «Белый дом сделал небюджетное предложение».