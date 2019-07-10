Число госпитализированных в Иркутской области достигло 486 человек

Количество госпитализированных с начала наводнения в Иркутской области выросло до 486 человек. Как сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МЧС, за минувшие сутки в больницу попали 29 человек, в том числе восемь детей.

Всего за медицинской помощью с начала паводка обратились свыше 3,4 тыс. жителей. «Уровень заболеваемости не превышает средне-статические показатели. Групповых вспышек инфекционных болезней не зарегистрировано»,— сказал представитель МЧС.

Напомним, 25 июня в Иркутской области начался паводок, который подтопил почти 110 населенных пунктов. Вода зашла в более чем 10 тыс. домов, в которых проживают почти 33 тыс. человек. По последним данным, в результате буйства стихии погибли 24 человека. Числятся без вести пропавшими девять человек.

Подробности ситуации в Иркутской области — в публикации “Ъ” «Наводнение сменили пожары»

Илья Николаев