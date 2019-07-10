В правительство Якутии пришли с обысками сотрудники ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова и в министерстве транспорта региона, сообщила пресс-служба ведомства. «Обыски проходят в кабинете первого зампреда правительства Алексея Колодезникова»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

По информации источника агентства, обыски связаны с деятельностью управления автомобильных дорог республики.

Господин Колодезников курирует в правительстве вопросы энергетики, ЖКХ, транспортного комплекса, дорожного хозяйства, промышленной политики, геологии и недропользования.