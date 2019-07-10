Украина закрыла уголовное дело против российских акционеров «РЕСО-гарантия»

МВД Украины прекратило уголовное преследование акционеров страховой компании «РЕСО-гарантия» Сергея и Николая Саркисовых из-за отсутствия состава преступления, рассказал газете «Ведомости» заместитель гендиректора «РЕСО-гарантии» Игорь Иванов.

Следователи подозревали российских бизнесменов в мошенничестве, совершенном в крупном размере (. 4 ст. 190 УК У). Суть претензий состояла в том, что владелец ООО «Инвестиционный консалтинг» Лев Хлявич обвинил акционеров «РЕСО-гарантия» в нарушении двух юридических договоров: о личных гарантиях по выполнению условия договора и о передаче в залог 10% компании «Просто-страхование» в виде обеспечения договора купли-продажи.

Во время расследования следователи усомнились в существовании этих договоров. Сам господин Хлявич утверждал, что документы были похищены из его машины.

О возбуждении уголовного дела стало известно в декабре 2018 года. Тогда же сообщалось, что российские акционеры находятся в розыске.

Братья Сергей и Николай Саркисовы владеют 60,7% акций «РЕСО-Гарантии», другим крупнейшим акционером является французская страховая компания АХА (36,7%).