Комитет соцобеспечения, материнства и детства Курской области возглавит Татьяна Сукновалова

На должность председателя комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области с 10 июля назначена Татьяна Сукновалова. До этого она возглавляла региональный департамент по опеке и попечительству, семейной и демографической политике. Ранее обязанности руководителя исполняла Светлана Ковалева.

Татьяна Сукновалова родилась в 1972 году. Окончила Орловский госинститут культуры и Курскую академию госслужбы. В 1996-1997 годах — младший научный сотрудник историко-культурного центра «Коренная пустынь» Золотухинского района, затем — старший научный сотрудник. В марте-апреле 2003 года — главный специалист отдела экономики и планирования администрации Золотухинского района; в 2003-2011 годах — замглавы администрации района. С 2011 года — глава департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической политике области.

О конфликте с участием департамента культуры Воронежской области — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин