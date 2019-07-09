Миллиардер Том Стайер поборется за пост президента США

62-летний финансист Том Стайер, чье состояние оценивается в $1,6 млрд, официально объявил о своем участии в выборах на пост президента США 2020 года. Он примет участие в праймериз от Демократической партии США. В январе он заявлял, что не намерен участвовать в кампании.

Господин Стайер получил известность в том числе благодаря своим призывам к импичменту Дональда Трампа, а также крупными пожертвованиями в адрес Демократической партии — по данным CNN, только в 2018 году он выделил на поддержку партии в ходе промежуточных выборов в Конгресс около $100 млн. По словам представителей Тома Стайера, он намерен потратить на нынешнюю кампанию еще $100 млн.

Впрочем, американские наблюдатели пока скептически оценивают шансы господина Стайера. Теледебаты потенциальных кандидатов от Демократической партии уже начались. Чтобы успеть принять участие в следующем туре теледебатов в конце июля, Тому Стайеру надо успеть получить пожертвования не менее чем от 65 тыс. человек и не менее 1% поддержки от сторонников Демократической партии в официальных социологических опросах. Кроме того, политологи предупреждают, что от Демократической партии уже выдвинулось 24 номинанта, поэтому Тому Стайеру будет сложно найти свою часть электората. В настоящее время по результатам опросов лидерами гонки являются бывший вице-президент Джо Байден (30%), сенатор от штата Калифорния Камала Харрис (15%) и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (15%).

О том, как начался отбор кандидатов в президенты США, читайте в публикации “Ъ” «Демократическая партия взялась за дебаты».

Евгений Хвостик