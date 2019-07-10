Министр энергетики Украины подозревается в сокрытии займа в $1,2 млн

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик подозревается в незаконном декларировании доходов, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины. По версии ведомства, чиновник не задекларировал займ в $1,2 млн.

«Расследование установило, что в 2014 году подозреваемый получил кредит в размере $ 1,249 млн от физического лица. Но в нарушение требований закона Украины "О предотвращении коррупции", чиновник не отобразил указанную информацию в своей декларации»,— говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в Facebook.

Если господина Насалика признают виновным, чиновнику грозит до двух лет лишения свободы и запрет сроком до трех лет занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Ранее партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» разработала план по борьбе с коррупцией. Он подразумевает восемь шагов, в числе которых — очистка прокуратуры, независимость антикоррупционных органов, а также денежное вознаграждение за выявление коррупции.