1/4 финала Wimbledon

Женщины. Симона Халеп (Румыния, 7)—Чжан Шуай (Китай) 7:6 (7:4), 6:1. Серена Уильямс (США, 11)—Элисон Риске (США) 6:4, 4:6, 6:3. Элина Свитолина (Украина, 8)—Каролина Мухова (Чехия) 7:5, 6:4. Барбора Стрицова (Чехия)—Джоанна Конта (Великобритания, 19) 7:6 (7:5), 6:1.
Завтра в 1/2 финала встречаются Свитолина—Халеп, Уильямс—Стрицова.
Сегодня в 1/4 финала мужского турнира встречаются Новак Джокович (Сербия, 1)—Давид Гоффен (Бельгия, 21), Сэм Куэрри (США)—Рафаэль Надаль (Испания, 3), Кеи Нисикори (Япония, 8)—Роджер Федерер (Швейцария, 2), Гвидо Пелья (Аргентина, 26)—Роберто Баутиста Агут (Испания, 23).
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