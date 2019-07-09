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Moody's отозвало рейтинги «Русского стандарта»

Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка «Русский стандарт». Свое решение агентство объясняет «собственными деловыми причинами». По оценке Moody's, на момент отзыва долгосрочные депозитные рейтинги банка имели позитивный прогноз.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Русского стандарта», у банка в настоящее время заключен рейтинговый контракт только с S&P Global Rating, сотрудничество с Moody's было прекращено еще в декабре 2015 года. «С тех пор Moody's рейтинговал банк "Русский стандарт" бесплатно по собственной инициативе, не получая от банка данных, основываясь исключительно на публичной информации»,— указали представители «Русского стандарта».

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