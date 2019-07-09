Aston Martin раскрыл спорткар DBS GT Zagato

Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation и Aston Martin DBS GT Zagato. Фото: Aston Martin

Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation и Aston Martin DBS GT Zagato. Фото: Aston Martin

Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation и Aston Martin DBS GT Zagato. Фото: Aston Martin

Автомобиль, построенный на основе серийного Aston Martin DBS Superleggera, получил кузов в стиле классического купе Aston Martin DB4 GT Zagato. При этом машина отличается несколькими новыми техническими решениями.

У эксклюзивного купе своя оптика, особые колесные диски и активная решетка радиатора — элемент состоит из 108 отдельных деталей, которые «открываются» при запуске двигателя и «закрываются», когда мотор заглушен.

Другой особенностью стала крыша. Элемент выполнен из углепластикового волокна и представляет собой цельную панель, в которой нет заднего стекла. Вместо этого установлена камера, передающая изображение на дисплей перед водителем.

Тираж дорожного Aston Martin DBS GT Zagato составит всего 19 экземпляров. Автомобиль можно приобрести только в комплекте с трековым купе Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation.

Поставки DB4 GT Zagato Continuation покупателям начнутся в 4-м квартале 2019 года, а DBS GT Zagato клиенты получат только в 4-м квартале 2020 года.