Самый альтернативный кандидат в президенты США

Во вторник в своем доме в Далласе в возрасте 89 лет умер американский миллиардер Росс Перо, известный участием в президентских кампаниях 1992 и 1996 годов в качестве независимого кандидата. На выборах 1992 года он оказался одним из самых успешных в истории США кандидатов, не принадлежащих к основным партиям, набрав 19% голосов.

Будущий миллиардер родился в 1930 году в Техасе, в семье торговца хлопком и скотом Гэбриела Росса Перо, предки которого в середине XVIII века приехали во Французскую Луизиану. В возрасте 19 лет Перо поступил в Военно-морскую академию США и служил на флоте до 1957 года, когда поступил на работу в IBM.

Первую известность Росс Перо приобрел в 1960-е годы, когда он на сбережения в размере $1 тыс. создал IT-корпорацию Electronic Data Systems (EDC), которая предоставляла другим компаниям оборудование для компьютерных сетей и их обслуживание. Двумя десятилетиями позже, в 1984 году, EDC была куплена General Motors за $2,5 млрд. В 1988 году Росс Перо создал другую IT-компанию, Perot Systems, которую в 2009 году за $3,9 млрд купила Dell. Forbes оценивал состояние Перо на апрель 2019 года в $4,1 млрд.

В конце 1970-х Росса Перо одновременно и критиковали, и хвалили: когда двое сотрудников EDC попали в тюрьму в Иране во время Исламской революции, он сформировал собственную спасательную команду, в которую вошли бывшие спецназовцы и которой удалось вывезти захваченных сотрудников в Турцию.

Этой операции посвящена книга Кена Фоллетта «На крыльях орла», по которой впоследствии был снят мини-сериал.

Вряд ли Росс Перо получил мировую известность, если бы занимался только бизнесом. Активный интерес к политике господина Перо начал проявлять в конце 1980-х, когда он неоднократно призывал власти США обратить пристальное внимание на проблему дефицита федерального бюджета, сравнивая эту проблему с «безумной тетушкой, которую мы держим в подвале» и которая в один прекрасный день вырвется и вызовет хаос.

В итоге в 1992 году он стал независимым кандидатом на президентских выборах в США и набрал 19% голосов, показав тем самым лучший за 80 лет результат для кандидата, не относящегося ни к одной из ведущих политических партий, с 1912 года, когда Теодор Рузвельт во главе Прогрессивной партии набрал 27% голосов.

Его противниками в президентской гонке были тогдашний президент Джордж Буш-старший и Билл Клитон, который в итоге стал новым президентом. Джордж Буш-старший впоследствии заявлял, что проиграл именно из-за участия Росса Перо, который оттянул часть голосов, хотя данные экзитполов и свидетельствуют о незначительном влиянии Перо на результат выборов.

В отличие от многих других независимых кандидатов, Перо участвовал во всех президентских дебатах, а также добился для себя дополнительного времени в телевизионном эфире. В своих выступлениях он высказывался за более сбалансированный бюджет, отказ от перевода производства за пределы США и создание электронных городских администраций. Успех Перо многие политологи связали с усталостью американских избирателей от стандартной риторики политиков ведущих партий, а также с образом прямолинейного человека из народа.

В то же время его не называют «стереотипным консерватором с юга США» — взгляды Росса Перо считались скорее либеральными, в своих выступлениях он концентрировался на экономических вопросах.

Перо был довольно нестандартным кандидатом для американской политической сцены и запомнился скорее яркими высказываниями и непредсказуемыми действиями, чем продуманной предвыборной программой. Так, в ходе предвыборной кампании Перо говорил о том, что «мы, американцы, понимаем в спорте, но не понимаем в бизнесе», и заявлял, что создание Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA) охарактеризуется «мощным звуком всасывания» рабочих мест с американского юга в Мексику. В июле 1992 года, за несколько месяцев до выборов Перо объявил об отказе от участия в них, заявив, что шансов на победу у него нет. Но в начале октября, за 33 дня до выборов, он снова решил принять в них участие.

В 1996 году Перо снова выставил свою кандидатуру на выборах, на этот раз от созданной им годом ранее Реформистской партии. На этот раз ему удалось получить лишь 8,4% голосов, и на пост президента США переизбрался Билл Клинтон. После этого Росс Перо отошел от политической деятельности и даже в интервью отказывался отвечать на вопросы, связанные с политикой.

Яна Рождественская