«Ленту» оштрафовали за размещение супермаркета в здании автостоянки

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении ООО «Лента» к административной ответственности за нарушение ст.6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

По словам госинспектора Роспотребнадзора, супермаркет «Лента» в Шушарах площадью более 1 тыс. кв. м не может осуществлять торговую деятельность в здании автостоянки закрытого типа, так как это противоречит санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям торговли.

В ходе судебного заседания представитель интересов компании вину не признал. Суд назначил ООО «Лента» наказание в виде административного штрафа в размере 20 тыс. рублей.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что прокуратура подала иск о привлечении «Ленты» к ответственности за отсутствие пандусов, вызывных устройств и навесов для инвалидов.