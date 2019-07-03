Прокуратура накажет «Ленту» за отсутствие пандуса для инвалидов

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга обратилась в районный суд с иском к ООО «Лента». Причиной претензии надзорного ведомства стало неисполнение компанией выданного ей представления об устранении нарушений.

Как сообщили в прокуратуре, ранее по итогам проверки было выявлено, что ООО «Лента» не соблюдает требований законодательства в сфере социальной защиты инвалидов. В частности, у входа в сетевой магазин на проспекте Юрия Гагарина отсутствует пандус, наружные вызывные устройства и средства связи с персоналом, а также навес. Руководство компании обязали устранить эти недоделки, однако требования прокурора были проигнорированы.

“Ъ-СПб” писал также, что три торговые организации и театр в Приморском районе Петербурга уклонились от прохождения обязательной по закону процедуры обследования на доступность для людей с ограниченными возможностями.