Студенты из многодетных семей получили право бесплатного проезда до 18 лет

Дети и подростки из многодетных семей, обучающиеся в вузах Петербурга, имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте до достижения совершеннолетнего возраста. Соответствующие поправки в Социальный кодекс Санкт-Петербурга внес врио губернатора города Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

До этого несовершеннолетние студенты покупали единый месячный проездной билет (на трамвай, троллейбус, автобус, метро) со скидкой в 40%.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что депутаты ЗакСа расширили критерии предоставления льгот жителям блокадного Ленинграда.