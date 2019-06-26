26 июня, среда
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Депутаты ЗакСа приняли закон о расширении льгот блокадникам

Депутаты петербургского Заксобрания одобрили внесение поправок в «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», позволяющие получать льготы тем, кто не имеет статуса жителя блокадного Ленинграда, но фактически проживал в городе от одного дня блокады вплоть до ее снятия. Поправки приняты в третьем окончательном чтении.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что депутаты ЗакСа поддержали законопроект о расширении критерий предоставления льгот.

Напомним, что с инициативой расширения статуса блокадника выступил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Интервью

Партнерские проекты

Профиль пользователя