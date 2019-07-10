Иркутский губернатор попросил СУ СКР проверить действия нижнеудинского мэра

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в следственное управление СКР по региону для проведения проверки действий мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова, которого вице-премьер Виталий Мутко потребовал уволить из-за ролика в соцсетях. В нем утверждалось, что коммунальщики последствия масштабного наводнения устраняли в первую очередь на территории у коттеджа господина Худоногова. Сам мэр заявил, что коттеджа у него нет, а только огород с картошкой и баня, и наводить там порядок ему еще было некогда. «В связи с поручением председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталия Мутко губернатором Иркутской области Сергеем Левченко направлено обращение в Следственный комитет для проведения проверки для установления факта противоправных деяний мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона. Кроме того, господин Левченко потребовал от господина Худоногова пояснений по ситуации. В сообщении также отмечается, что обязанности мэра Нижнеудинского района исполняет заместитель главы муниципального образования Анатолий Крупенев.

Екатерина Еременко