Арбитражный суд приостановил производство по иску к бывшему руководителю «Трансаэро»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области приостановил производство по иску к бывшему руководителю «Трансаэро» Дмитрию Сапрыкину, сообщает ТАСС.

С исковым требованием о привлечении экс-главы авиакомпании к субсидиарной ответственности выступил конкурсный управляющий Алексей Белокопыт. Его представитель в суде заострил внимание на том, что в период руководства господина Сапрыкина кредиторская задолженность «Трансаэро» увеличивалась, оптимизация фонда оплаты труда после прекращения перевозок не проводилась, а к имуществу относились небрежно.

В ходе судебного заседания судья заявил, что до Дмитрия Сапрыкина руководителем был Александр Плешаков, его также требуют привлечь к субсидиарной ответственности. Поэтому при рассмотрении дела по Сапрыкину необходимо установить, чьи именно действия привели к аннулированию сертификата эксплуатанта «Трансаэро».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд отказал «Трансаэро» в признании недействительным займа в 583 млн у «дочки» «Аэрофлота».