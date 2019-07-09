Андрей Клычков предложил орловчанам обсудить судьбу сквера Еромолова на встрече

Глава Орловской области Андрей Клычков предложил жителям областного центра 10 июля в 15:00 встретиться в сквере Ермолова, чтобы обсудить благоустройство этой территории. «Считаю, что именно в таком открытом формате общения мы сможем учесть все сложности проекта и не допустить ошибок»,— написал господин Клычков на своей странице в Facebook.

Напомним, Орел может стать единственным в Черноземье городом, которому не удастся использовать спонсорские средства Сбербанка для обновления общественных пространств. Такой проект уже окончен в Воронеже и реализуется в Липецке. В Орле банк готов предоставить 150 млн руб. на строительство «сухого фонтана» при реконструкции сквера Ермолова в центре города. Проект еще должны одобрить депутаты горсовета, но он уже вызвал бурную дискуссию между парламентариями, активистами и чиновниками. Не найдя консенсуса, власти рискуют потерять спонсора.

Подробнее о ситуации вокруг сквера — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин