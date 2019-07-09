Здание музтеатра в Ростове тушат 112 человек

На месте пожара в Ростовском музыкальном театре работают 112 сотрудников МЧС и 31 единица техники, сообщили „Ъ-Юг“ в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

«Информация о пострадавших не поступала, другая информация уточняется»,— заявили в ведомстве.

Напомним, возгорание в здании Ростовского музыкального театра произошло сегодня в 17:01. В 17:33 пожару присвоили третий ранг. По предварительным данным, огнем охвачено 200 кв.м здания.

Сейчас театр находится на реставрации, закончить работы планировали в этом году. Рабочие приводили в порядок наклонную и плоскую кровли, а также фасад здания.

Кристина Федичкина