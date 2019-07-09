В Краснодаре будут судить женщину, обманувшую банк на 1,7 млн рублей

Прокуратура Западного округа Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимой 47-летней жительницы краевого центра.

Женщину обвиняют по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершённое в крупном размере). Как сообщает пресс-служба ведомства, в апреле 2014 года женщина прибыла в офис банка, желая получить кредит на приобретение автомобиля Land Rover. При этом, по версии следствия, гражданка не имела на намерений, ни возможности погашать кредит. Она предоставила документы, содержащие ложные сведения и получила кредит в размере более 1,7 млн руб.

Затем обвиняемая расторгла договор купли-продажи автомобиля, а в банк в качестве подтверждения покупки предоставила подложный паспорт транспортного средства.

Уголовное дело направлено в Ленинский суд Краснодара, обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы

Елена Рыжкова