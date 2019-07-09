Apple обновила линейку MacBook

Американская корпорация Apple обновила MacBook Air и MacBook Pro. Новинки появились на сайте компании.

В MacBook Air появился двухъядерный процессор, а в Pro — четырехъядерный процессор Intel Core i5 восьмого поколения. Обе версии MacBook теперь поддерживают технологию True Tone. Цена на MacBook Air была снижена и теперь составляет 93,9 тыс. руб., однако стоимость MacBook Pro на 13 дюймов не изменилась и равна 109,9 тыс. руб.

Также Apple убрала из продажи MacBook Air, вышедший в 2017 году, а также 12-дюймовый MacBook, последний раз обновленный в 2017 году, и все версии MacBook Pro без Touch Bar.