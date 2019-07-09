Суд вынес приговор экс-замдекану ЛГУ им. Пушкина за взятки на сумму более 2,3 млн рублей

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Ольге Луньковой, бывшей замдекана ЛГУ им. А.С. Пушкина. Она признана виновной по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Согласно материалам дела, в период с 1 сентября 2011 года по 31 декабря 2015 года Лунькова неоднократно обещала, что за денежное вознаграждение не будет включать студентов в приказ на отчисление, а абитуриентам обеспечит поступление на юридический факультет. Однако после получения взятки ответных действий она не предпринимала — студенты были отчислены, а абитуриенты в вуз не поступили.

Ущерб от мошеннических действий Луньковой оценивается в 2,3 млн рублей. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года.

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