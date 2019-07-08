В Петербурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере туризма

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор начальнику отделов продаж и генеральному директору ООО «ТС СПБ», а также коммерческому директору ООО «КПТ-Ойлтрейдинг» Елизаветы Потемкиной. Топ-менеджер компаний, занимавшихся бизнесом в сфере туризма, признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщили в городской прокуратуре.

Суд установил, что, занимая указанные должности, Потемкина заключала договоры на оказание туристических услуг, однако свои обязательства по их предоставлению не исполняла. При этом полученные от клиентов денежные средства она перечисляла себе, похитив, таким образом, в общей сумме свыше 2 млн рублей.

Потемкина приговорена к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворены исковые требования прокурора и потерпевших в размере 500 тыс. руб.