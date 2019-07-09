Глава Удмуртии заявил, что в республику не будут завозить опасные отходы из-за рубежа

В Удмуртию не будут завозить опасные отходы из-за рубежа для переработки. Об этом на своей странице ВКонтакте написал глава республики Александр Бречалов. По его словам, производственный комплекс по переработке отходов 1-2 класса опасности, под который планируется перепрофилировать бывший объект по уничтожению химоружия в Камбарке, не будет заниматься также радиоактивными отходами.

«На площадке планируется обращение с отходами I и II классов опасности, которые возникают в результате деятельности предприятий региона, а также максимально удобно расположенных предприятий с точки зрения логистики. Опасные отходы из-за рубежа на территорию Удмуртии завозиться не будут», — заявил господин Бречалов.

По его словам, анализ отходообразования в Удмуртии позволил выделить отходы, которые могут стать сырьем для нового комплекса: свинец-содержащие отходы (автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля), ртуть-содержащие отходы (люминесцентные лампы, термометры и другие приборы, содержащие ртуть), отходы химических источников тока (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы), органические горючие отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства), неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей). Он отметил, что в настоящее время в России действуют не более 100 небольших предприятий по утилизации опасных отходов, что позволяет переработать не более 1,5% от образующихся ежегодно.

5 июля в Ижевске прошел митинг против размещения переработки опасных отходов в Камбарке.