Полковнику ничто не спишут

В Бердске (Новосибирская область) вынесли приговор бывшему начальнику городского отдела МВД Сергею Проценко и его дочери Екатерине Песляк. Они провернули мошенническую схему с участком муниципальной земли, в результате городской казне был причинен ущерб в размере 1,9 млн руб. Суд учел многочисленные командировки полковника в зоны боевых действий и награды за заслуги в деле борьбы с преступностью и посчитал возможным назначить ему и его дочери условные сроки.



В Бердске завершился судебный процесс по делу о махинациях с землей, обвиняемыми по которому проходили экс-начальник полиции города 55-летний Сергей Проценко и его 31-летняя дочь Екатерина Песляк. Об этом сообщил официальный представитель новосибирской облпрокуратуры Дмитрий Лямкин.

В кресле руководителя городского отдела МВД Бердска Сергей Проценко задержался ненадолго. Осенью 2015 года был издан приказ о его назначении на эту должность, а через два года с небольшим полковник оказался под следствием и был арестован. Вместе с ним была задержана и его дочь Екатерина Песляк. Следственный комитет, опираясь на материалы ФСБ и управления собственной безопасности ГУ МВД по Новосибирской области, возбудил в отношении родственников уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как указывается в его материалах, в мае 2017 года мэрия Бердска провела торги на право заключения договора аренды земельного участка площадью 10 соток с минимальной ставкой годовой арендной платы 139 тыс. руб. Победителем аукциона, который завершился на 1053 ходу, была признана Екатерина Песляк, предложившая максимальную цену — 4,5 млн руб. С ней был заключен договор, по условиям которого арендная плата должна вноситься ежеквартально. Пока срок для оплаты первого взноса (1,12 млн руб.) не подошел, полковник с дочерью со­орудили на участке щитовой дом без фундамента и коммуникаций, а также обзавелись фальшивой технической документацией, в которой фанерное строение уже значилось «индивидуальным жилым домом». На основании этих бумаг Росреестр оформил на госпожу Песляк право собственности. Как владелица строения она получила возможность выкупить землю без проведения торгов и по льготной цене — всего за 10,4 тыс. руб. В дальнейшем участок был выставлен на продажу за 2,2 млн руб., сообщили в региональном управлении СК.

В январе 2018 года главу полиции Бердска водворили в СИЗО. В последующем полковнику смягчили меру пресечения и отправили под домашний арест. Его дочь изначально находилась под домашним арестом. Пока шло расследование, Сергея Проценко уволили из органов, в которых он проработал около четверти века.

В августе прошлого года по делу начался судебный процесс. Сергей Проценко и Екатерина Песляк признали вину частично. Защита оспаривала сумму ущерба, полагая, что она существенно ниже. От этого зависела квалификация действий и, соответственно, размер наказания. Суд назначил несколько экспертиз по стоимости земельного участка. Цену в размере 1,9 млн руб. он признал наиболее объективной. На оглашение приговора экс-глава полиции Бердска и его дочь пришли с вещами: в прениях гособвинитель запросил для них соответственно 2,5 и 2 года колонии. Многочисленные командировки в зоны боевых действий, ведомственные награды за охрану общественного порядка и заслуги в деле борьбы с преступностью были признаны смягчающими вину полковника обстоятельствами. Исключительно положительно характеризовалась и Екатерина Песляк. В итоге суд решил, что бывшему полицейскому и его дочери будет достаточно условного срока.

Константин Воронов