Бывшей жене Цеповяза сократили срок содержания под стражей

Ростовский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Наталии Стришней и сократил ей срок содержания под стражей до восьми суток, сообщили „Ъ-Юг“ в пресс-службе суда. Госпожа Стришняя останется в СИЗО до 16 июля.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, Железнодорожный суд Ростова арестовал владелицу и гендиректора ООО ОПХ «Слава Кубани» Наталью Стришнюю, также ее брата Ивана Стришнего на один месяц и 25 дней. По версии правоохранительных органов, в марте 2010 года Наталья и Иван Стришние совместно с предпринимателем Федором Стрельцовым (объявлен в международный розыск) принудили владельца местной агрокомпании ЮСТ Александра Исюка передать им 77 млн руб. До 2018 года обвиняемая носила фамилию Цеповяз и была супругой активного члена «цапковской» преступной группировки Вячеслава Цеповяза.

Госпожа Стришняя подала письменное заявление об отказе от приема пищи. Причиной голодовки стало несогласие обвиняемой с привлечением ее к уголовной ответственности. В сообщении отмечается, что госпожа Стришняя не имеет претензий к сотрудникам СИЗО и сейчас находится под наблюдением медперсонала.

Дарья Голякова