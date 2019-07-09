В Татарстане с начала года из окон выпало 20 детей — детский омбудсмен

В Татарстане с начала года из окон выпали 20 детей, двое из которых погибли, сообщила в своем видеообращении уполномоченный по правам ребенка республики Гузель Удачина.

«Мы думаем, что это происходит с неблагополучными или неопытными родителями, но это не так. Есть правила, которые помогут избежать беды: не оставляйте детей без присмотра, установите ограничители на окна, а если нет возможности, демонтируйте ручки, и не рассчитывайте на москитные сетки»,— обратилась к жителям госпожа Удачина.

Запись видеообращения связана с инцидентом в Набережных Челнах, где поздно вечером 3 июля из окна квартиры на 16-м этаже упал шестилетний ребенок. От полученных травм он скончался в больнице.

“Ъ-Казань”