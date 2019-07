Stella McCartney выпустила рубашки и свитеры с изображениями участников The Beatles

Капсульная коллекция «All together now» британского бренда Stella McCartney, названная так в честь известной композиции группы The Beatles, появилась на глобальной платформе farfetch.com, а также в бутиках и на официальном сайте бренда. Коллекция вдохновлена легендарным фильмом «Yellow Submarine», что нашло свое отражение в дизайне моделей женской, мужской и детской одежды. Напомним, фильм вышел на экраны в 1968 году, героями были музыканты группы, в том числе и отец дизайнера Пол Маккартни. В прошлом году появилась оцифрованная версия картины.

На моделях из трикотажа и джерси вышито название композиции «All Together Now» на разных языках. Фразы «all you need is love» и «love, love, love» украшают верхнюю одежду и рубашки. Среди эффектных деталей - яркие нашивки, графичные принты и насыщенная цветовая палитра, а также символ желтой субмарины.

Как и другие коллекции бренда, все модели соответствуют принципам устойчивого развития и бережного отношения к окружающей среде. Среди экологичных материалов — джерси из органического хлопка, деним, переработанный кашемир, а также хлопок из переработанного сырья. Напомним, что этические ценности лежат в основе концепции бренда, считающего себя ответственным за используемые ресурсы и влияние своей деятельности на состояние окружающей среды.