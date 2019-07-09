Плюс электронная интернационализация вузов страны Российские вузы сравнили по качеству их онлайн-платформ на английском языке

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), Уральский федеральный университет, а также Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) вошли в тройку лучших российских вузов по качеству своих англоязычных сайтов и аккаунтов в соцсетях. Это следует из нового доклада, подготовленного Российским советом по международным делам (РСМД). Проанализировав деятельность 67 российских университетов, эксперты указали на слабое использование социальных сетей, а также отсутствие англоязычных сайтов сразу у нескольких вузов—участников профильной программы Министерства образования.

Уже в четвертый раз РСМД сравнил отечественные вузы по качеству их сайтов и профилей в социальных сетях на английском языке. Авторы разделили интересующую посетителей сайтов информацию на 16 блоков: «Информация об университете», «Поступление в университет», «Зарубежные партнеры» и так далее. Степень их соответствия своим группам целевой аудитории стала показателем качества платформ.

Бесспорным лидером рейтинга остается НИУ ВШЭ. Этот вуз сохраняет значительный отрыв от всех остальных, однако разрыв в топ-3 сокращается. Второе и третье места заняли Уральский федеральный университет и ИТМО.

В этом году в анализ были включены два новых вуза: Московский городской педагогический университет и Воронежский государственный университет — и оба показали хорошие результаты.

Это, по мнению авторов доклада, отражает серьезную международную составляющую их деятельности.

Вместе с тем сразу у четырех вузов, участвующих в «Экспорте образования» — проекте Министерства образования и науки РФ — отсутствует англоязычный сайт.

Это научно-образовательный центр нанотехнологий РАН, Институт кинематографии им. С. А. Герасимова, Художественный институт имени Сурикова и Академия музыки имени Гнесиных.

Это не единственная проблема, выявленная авторами доклада. Сравнивая сформировавшийся топ с первой сотней университетов из международного рейтинга QS, они определили: российские вузы сильно проигрывают по наполнению информационных блоков «Библиотека», «Выпускники университета» и «Карьера». Даже лидерам отечественного рейтинга не хватает на сайтах примеров карьерных траекторий выпускников, баз вакансий, возможности подать заявку на стажировку, тестов профориентации, говорят авторы доклада. РСМД также указывает на привычку зарубежных университетов демонстрировать галерею выдающихся выпускников, предоставлять возможность внести средства в фонд университета, войти в ассоциацию выпускников, ознакомиться с проектами. Авторы рекомендуют отечественным вузам позаимствовать эту практику у их зарубежных коллег.

Проблемы есть и с использованием отечественными образовательными учреждениями социальных сетей на других языках. Выделяется на общем фоне только ЮУрГУ, ведущий свой Facebook не только на русском, но и на английском и арабском языках,— это единственный вуз, имеющий профили сразу на нескольких иностранных языках. Главной проблемой РСМД признает неразвитые SMM-стратегии и низкое вовлечение пользователей в создание контента.

Самый проблемный аспект — отсутствие обратной связи: некоторые вузы вовсе ограничили возможность посылать им личные сообщения в Facebook и Twitter.

Заявленная цель исследования — помочь российским университетам выстроить более эффективную коммуникацию с иностранной аудиторией и в целом повысить привлекательность за рубежом. Поэтому авторы РСМД рекомендуют отечественным вузам сфокусироваться на развитии мало заполненных разделов, выработать понятную и долгосрочную стратегию работы в социальных сетях, улучшить поддержку пользователей, разнообразить контент в профилях.

Александра Фокина