Судебные приставы опечатали в Новороссийске молельную комнату

Сотрудники УФССП по краю приостановили деятельность религиозной организации, которая размещалась в частном доме в пос. Верхнебаканский близ Новороссийска, сообщает пресс-служба ведомства. Название организации не раскрывается. Здание было построено на муниципальной земле, сданной служителям культа в безвозмездное пользование. Из жалоб местных жителей, было известно, что здесь одновременно собирались 60 и более человек, включая детей.

Как отмечают в УФССП, согласно закону, места массового скопления людей должны быть оборудованы системой видеонаблюдения, оповещения, освещения и иметь паспорт безопасности. Однако никакие меры безопасности в молитвенном доме не соблюдались.

В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав вместе с представителем мэрии Новороссийска посетил церковь. В тот самый момент в помещении проводились религиозные мероприятия. Пристав молитву прекратил и опечатал комнату.

Андрей Ульченко