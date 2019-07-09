Третий и четвертый ледоколы проекта 22220 построят в 2025 и 2027 годах

Третий и четвертый серийные атомные ледоколы проекта 22220 должны быть построены к 2025 и 2027 годам соответственно. Об этом заявил гендиректор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка, сообщает «Интерфакс».

Господин Кашка также уточнил, что заключить контракт на строительство новых ледоколов планируется до конца августа текущего года. Впервые финансирование будет смешанным: 45 млрд рублей выделит государство в качестве гранта, 9 млрд руб. — госкорпорация «Росатом», сам «Атомфлот» привлечет 46 млрд руб. заемных средств.

Напомним, что готовность головного атомного ледокола проекта 22220 «Арктика» составляет 86%. «Урал» и «Сибирь» планируется достроить в 2021 и 2022 годах соответственно.