Ледокол «Арктика» построен на 86%

Строительная готовность атомного ледокола проекта 22220 «Арктика», возводимого на АО «Балтийский завод», составляет 86%. Об этом заявил гендиректор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время Балтийский завод строит три ледокола по проекту 22220 по заказу ФГУП «Атомфлот» — «Арктика», «Урал» и «Сибирь».

Госкорпорация «Росатом» рассчитывает, что получит «Арктику» для испытаний в течение нескольких месяцев. «Урал» и «Сибирь» планируется достроить в 2021 и 2022 годах соответственно.