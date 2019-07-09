Продавцы переписывают ценники

Продукция, при изготовлении которой были использованы заменители молочного жира, будет теперь соответствующим образом промаркирована на ценниках в нижегородских магазинах. Нововведение обусловлено вступлением с 1 июля в силу соответствующего постановления правительства России. Продукты, в которых нет заменителей, будут промаркированы обозначением «БЗМЖ» (без заменителей молочного жира), на ценниках товаров с заменителями будет стоять маркировка «ЗМЖ». Отсутствие маркировки на ценниках повлечет наложение штрафа.

Представитель Роспотребнадзора Анна Николаева считает, что введение маркировки поможет покупателям разобраться в качестве представленной на прилавках продукции.

Потребители по-разному прокомментировали нововведение.