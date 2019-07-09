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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Продавцы переписывают ценники

Магазины приступили к маркировке молочной продукции.

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Продукция, при изготовлении которой были использованы заменители молочного жира, будет теперь соответствующим образом промаркирована на ценниках в нижегородских магазинах. Нововведение обусловлено вступлением с 1 июля в силу соответствующего постановления правительства России. Продукты, в которых нет заменителей, будут промаркированы обозначением «БЗМЖ» (без заменителей молочного жира), на ценниках товаров с заменителями будет стоять маркировка «ЗМЖ». Отсутствие маркировки на ценниках повлечет наложение штрафа.

Представитель Роспотребнадзора Анна Николаева считает, что введение маркировки поможет покупателям разобраться в качестве представленной на прилавках продукции.

Потребители по-разному прокомментировали нововведение.

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