Ступинскому поселению не удалось оспорить решение суда по охранной зоне Воронежского заповедника

В законную силу вступило решение Рамонского районного суда, согласно которому постановление администрации Ступинского сельского поселения об изменении вида разрешенного использования участков, расположенных в охранной зоне Воронежского государственного природного биосферного заповедника, было признано незаконным. Речь о постановлении от 7 сентября 2018 года. Этим постановлением администрация изменила вид разрешенного использования земли в буферной зоне с сельскохозяйственного на «ведение дачного хозяйства». В заповеднике опасались строительства на двух участках площадью 20 и 18 га коттеджного поселка. Также в разбирательстве участвует прокуратура, которая выявила нарушения законодательства при принятии постановления.

Глава поселения в удовлетворении протеста прокуратуры отказал, прокурор Рамонского района направил заявление в суд. Районный суд встал на сторону заповедника и надзорного ведомства, областной суд это решение поддержал.

Подробнее о споре — в материале “Ъ-Черноземье” «Дачников отгоняют от леса».

Олег Мухин