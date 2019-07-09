В Ростове власти согласовали митинг в поддержку блогера Гаспара Авакяна

Администрация Ленинского района Ростова согласовала митинг в поддержку блогера Гаспара Авакяна. Соответствующий документ опубликован на странице блогера в соцсети. Митинг пройдет 15 июля с 19:00 до 20:00 перед зданием Ростовского дворца спорта по пер. Халтуринскому, 103.

Как ранее сообщал „Ъ-Юг“, блогера обвиняют в вымогательстве (ч. 1 ст. 163 УК РФ). Гаспар Авакян известен тем, что фиксирует нарушения ПДД сотрудниками полиции. Источник «Ъ-Юг», знакомый с ходом следствия, сообщил, что заявителем по делу выступил высокопоставленный сотрудник МВД из Аксая, у которого блогер якобы вымогал около 200 тыс. руб. Гаспару Авакяну избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Блогер объявил голодовку в СИЗО в знак несогласия с ведением его уголовного дела.

По словам адвоката господина Авакяна Дениса Надеина, его подзащитный вместе с еще одним заключенным содержится в тесной камере два на три метра, где стоит двухъярусная кровать. «Помещение плохо вентилируемое, приватность санузла не обеспечена, в камере душно. При наличии язвенной болезни двенадцатиперстной кишки такие условия можно приравнять к пытке»,— заявил адвокат.

Подробнее о деле Гаспара Авакяна читайте в материале „Ъ-Юг“«Автобэтмену подрезали крылья».

Дарья Голякова