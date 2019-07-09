В Ульяновске строительная фирма уличена в невыплате работникам зарплаты более чем на 4,5 млн рублей

Прокуратура обнаружила, что ООО «Производственно-строительная компания “Комбинат панельного домостроения-1”» не выплатило зарплату 62 работникам. Задолженность образовалась с сентября 2018-го по февраль текущего года. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Незаконные действия привели к образованию задолженности в размере более 4,5 млн руб.»,– говорится в сообщении.

В связи с этим прокурор Засвияжского района Ульяновска обратился в суд с иском в защиту прав работников предприятия. Также главе фирмы было внесено представление об устранении нарушений. В итоге компания выплатила работникам в начале июля текущего года свыше 2,2 млн руб.

Георгий Портнов